"Back to short (Ritorno al corto)". Sul suo profilo Instagram, Federica Pellegrini condivide alcune foto mostrando il suo nuovo look.

Un taglio di capelli corto e biondo ghiaccio per la campionessa di nuoto che a gennaio è diventata mamma di Matilda.

A tre mesi dalla nascita della piccola, Federica Pellegrini ha deciso di stravolgere il suo look con un taglio molto corto lasciando indietro il caschetto che l'aveva accompagnata nei mesi della gravidanza.

Federica Pellegrini parla del parto

"Ho partorito con il cesareo dopo due giorni di patimenti. Per fortuna lei è stata bravissima da subito, comunque è tosta, devi essere tutta la giornata a sua completa disposizione e non è sempre facile", aveva raccontato la nuotatrice sui social.

Parlando della maternità: "È più difficile di quello che mi aspettavo, semplicemente perché la devi vivere per capire. Sicuramente non è una passeggiata. Sto cercando di vivere a pieno quest'avventura incredibile perché dicono che poi questi momenti mancheranno. Sono fortunata perché lo posso fare e non è scontato".