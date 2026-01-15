Presto la famiglia si allarga: domenica 18 gennaio a Verissimo, tutta l’emozione della nuova dolce attesa di Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

Nata a Mirano, in Veneto, nel 1988, Federica Pellegrini è considerata tra le più grandi nuotatrici italiane di sempre. Matteo Giunta, nato il 7 maggio 1982 a Pesaro, è un nuotatore e allenatore.

Legati dal 2019, la coppia ha ufficializzato la relazione nel 2021, in occasione dell'addio della campionessa al nuoto. Si sono sposati ad agosto del 2022 e a gennaio 2024 sono diventati genitori di Matilde. Lo scorso dicembre, Federica Pellegrini ha annunciato di essere in attesa della seconda figlia: "Inaspettata, come le sorprese più belle. Ti aspettiamo piccolina".