Durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, sono tanti gli atleti italiani che si concedono qualche giorno sulla neve e si ritrovano per fare il tifo per i connazionali in gara.
Federica Pellegrini ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto tra le montagne di Cortina d'Ampezzo insieme alla marito Matteo Giunta e ai campioni di tennis Flavia Pennetta e Fabio Fognini.
"Cortina ci hai regalato una giornata magnifica oggi", ha scritto Pellegrini nella didascalia del post social.
All'inizio del 2026, Federica Pellegrini e Matteo Giunta avevano affrontato un ricovero in ospedale della figlia Matilde che soffre di convulsioni febbrili.
La campionessa di nuoto aveva parlato a Verissimo dei problemi di salute della bambina: "Matilde soffre di convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente e il suo sistema va in blocco per pochi secondi che sembrano un'eternità. Gira gli occhi all'indietro, si irrigidisce e per pochi secondi non risponde".
Dello scorso ricovero avvenuto a dicembre, la campionessa aveva spiegato: "Non era la prima volta che capitava. Io ero a casa con Matilde e mia mamma, perché Matteo era via per lavoro. Ho detto: 'Mamma dobbiamo andare', abbiamo avvolto la bambina in una coperta e siamo andati in ospedale così com'era, senza scarpe e con una maglietta a maniche corte".