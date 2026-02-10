Durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, sono tanti gli atleti italiani che si concedono qualche giorno sulla neve e si ritrovano per fare il tifo per i connazionali in gara.

Federica Pellegrini ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto tra le montagne di Cortina d'Ampezzo insieme alla marito Matteo Giunta e ai campioni di tennis Flavia Pennetta e Fabio Fognini.

"Cortina ci hai regalato una giornata magnifica oggi", ha scritto Pellegrini nella didascalia del post social.



Federica Pellegrini, il ricovero in ospedale della figlia

All'inizio del 2026, Federica Pellegrini e Matteo Giunta avevano affrontato un ricovero in ospedale della figlia Matilde che soffre di convulsioni febbrili.

La campionessa di nuoto aveva parlato a Verissimo dei problemi di salute della bambina: "Matilde soffre di convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente e il suo sistema va in blocco per pochi secondi che sembrano un'eternità. Gira gli occhi all'indietro, si irrigidisce e per pochi secondi non risponde".

Dello scorso ricovero avvenuto a dicembre, la campionessa aveva spiegato: "Non era la prima volta che capitava. Io ero a casa con Matilde e mia mamma, perché Matteo era via per lavoro. Ho detto: 'Mamma dobbiamo andare', abbiamo avvolto la bambina in una coperta e siamo andati in ospedale così com'era, senza scarpe e con una maglietta a maniche corte".