Federica Pellegrini e Matteo Giunta, l'intervista in 100 secondi

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno parlato a Verissimo della loro nuova quotidianità da mamma e papà di Matilde, nata lo scorso gennaio.

"Come va tra di noi? Malissimo", ha affermato la coppia con ironia, spiegando: "Di notte ci svegliamo spesso. Siccome, quando mi sveglio, si sveglia tutta casa, perché i cani iniziano ad abbaiare, mi seguono, abbiamo optato per questa soluzione: Matteo dorme di là e io in camera con Matilde".

La campionessa di nuoto ha raccontato anche il suo parto: "Ho sofferto molto. Matilde è nata con un parto cesareo d'urgenza dopo due giorni di contrazioni".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Verissimo.