Federica Pellegrini racconta il parto: "Cesareo d'urgenza dopo due giorni di contrazioni"

Federica Pellegrini racconta a Verissimo il parto della sua prima figlia Matilde: "È nata con cesareo d'urgenza dopo 48 ore di travaglio".

La campionessa di nuoto, 35 anni, spiega che non è stato un parto semplice: "Sono stati due giorni lunghi in cui avevo delle contrazioni dolorosissime. Dopo 48 ore non mi reggevo neanche più in piedi, mi sorreggeva Matteo. Abbiamo fatto anche l'epidurale, ma continuavo a essere lontana dalle spinte. Poi lei ha iniziato ad avere a tratti il battito irregolare quindi, con il consiglio dei medici, abbiamo optato per il cesareo", spiega la campionessa di nuoto.

Federica Pellegrini sta allattando la piccola Matilde: "Devo portarla sempre con me, in questo momento sta dormendo in camerino". Riguardo all'allattamento dice: "È un nostro piccolo momento, è come se ci collegassimo con un filo invisibile".