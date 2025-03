Federica Pellegrini ha condiviso sui social lo scatto del pancione dell'amica Martina Carraro, con la quale ha condiviso la carriera sportiva nel nuoto.

La campionessa ha pubblicato su Instagram la fotografia del pancione con la scritta: "Bianca sussurra a Bianca", accompagnata da un cuore e dall'hashtag #aspettandoti. Nel dolce scatto si vede, accoccolato sulle gambe dell'amica, uno dei bulldog francesi di Federica Pellegrini, Bianca.

Federica Pellegrini e l'affetto per l'amica Martina Carraro

Ospite a Verissimo, Federica Pellegrini aveva ricevuto uno speciale videomessaggio dall'amica Martina Carraro. "Ho trovato non un'amica ma una sorella", aveva raccontato Martina Carraro, ricordano i giorni in cui lei e Federica Pellegrini erano state compagne di stanza durante le nazionali di nuoto.

E a proposito della maternità di Federica Pellegrini aveva aggiunto: "Da quando è diventata mamma, ha una sensibilità diversa, che in pochi hanno il privilegio di vedere".

Federica Pellegrini parla a Verissimo del rapporto con Martina Carraro

Federica Pellegrini ha raccontato a Verissimo l'importanza dell'amicizia con Martina Carraro: "È stata un regalo grande".

"Per me l'amicizia, soprattutto femminile, è sempre stata un po' turbolenta", aveva spiegato la campionessa: "Ho avuto delle delusioni da amiche molto strette, per cui pian piano mi sono chiusa".

"Martina è splendida. Ha una luce interiore che illuminerebbe tutto il mondo e questa cosa mi ha dato grande fiducia nel riaprirmi a una persona", aveva continuato la nuotatrice, commossa, parlando dell'amica.

E aveva concluso: "Mi è stata accanto tantissimo, soprattutto nei primi due mesi di gravidanza", quando solo Martina sembrava riuscire a tranquillizzare la piccola Matilde, avuta con il marito Matteo Giunta.