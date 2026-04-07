Federica Pellegrini e le figlie Matilde e Rachele

Federica Pellegrini, 37 anni, condivide su Instagram la prima foto social insieme alle due figlie, Matilde, nata nel 2024, e Rachele, venuta al mondo a inizio aprile. "Contorsionismi", scrive la campionessa di nuoto a corredo del tenero scatto dove tiene in braccio l'ultima arrivata della famiglia Pellegrini-Giunta e abbraccia la primogenita. Nel dolce ritratto familiare si intravede anche uno dei cagnolini della famiglia. "Comunque per essere considerata una foto di famiglia mancano un marito e tre cani", commenta insieme a delle faccine che ridono Matteo Giunta, 43 anni, padre delle bimbe e compagno di Federica Pellegrini dal 2019.

Sposati dal 2022, a fine 2025 Federica Pellegrini e Matteo Giunta avevano annunciato di essere in attesa della seconda figlia. Ospiti a Verissimo, la campionessa di nuoto e l'allenatore avevano condiviso le emozioni di diventare di nuovo genitori. "Sono molto contento. Preoccupato, ma molto contento. Sono contento che nostra figlia Matilde abbia una sorellina, anche se sarò in minoranza", aveva detto Matteo Giunta.



Federica Pellegrini aveva parlato del parto e del nome della seconda figlia: "L'altra volta ho fatto un parto cesareo d'urgenza. È stato tosto anche per la bambina. Questa volta sappiamo già come andrà. Il nome l'ha scelto Matilde. È un'appassionata di libri e si è appassionata a una storia in particolare, la cui protagonista è entrata nelle nostre vite".



Nel video sotto, l'intervista di Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Verissimo.