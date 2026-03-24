Federica Pellegrini fa l'ecografia con la figlia Matilde | Instagram: @kikkafede88

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini, 37 anni, in attesa della seconda figlia, condivide su Instagram il dolce momento dell’ecografia, vissuto insieme alla primogenita Matilde.

Nello scatto, Federica è sdraiata sul lettino mentre esegue l’ecografia e tiene per mano la piccola Matilde, seduta sulle sue gambe. "Chissà se hai capito", è la didascalia che accompagna il post.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la storia d'amore

Legati dal 2019, Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati nel 2022. Nel 2024, sono diventati genitori di Matilde. A dicembre del 2025, hanno annunciato che sarebbero diventati genitori per la seconda volta di una bambina.

Ospiti a Verissimo lo scorso gennaio, avevano condiviso le emozioni della nuova dolce attesa. "Sono molto contento. Preoccupato, ma molto contento. Sono contento che nostra figlia Matilde abbia una sorellina, anche se sarò in minoranza", aveva detto l'allenatore, 43 anni.



La campionessa aveva rivelato che il parto è previsto per inizio aprile: "Farò un parto cesareo programmato. L'altra volta è stato tosto anche per la bambina. Ho fatto un parto cesareo d'urgenza. Questa volta sappiamo già come andrà".