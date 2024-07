Federica Pellegrini, la dedica di Matteo Giunta: "Fa effetto non vedere alle Olimpiadi la corsia con il tuo nome"

Instagram @matteogiunta

Matteo Giunta ha dedicato sui social dolci parole alla moglie Federica Pellegrini in occasione della finale dei 200 stile femminili delle Olimpiadi di Parigi 2024.

"Questa sera, per la prima volta dopo venti anni, nella finale dei 200 stile alle Olimpiadi non ci sarà una corsia con il tuo nome! E niente, fa un certo effetto. Sei leggenda", ha scritto l'allenatore alla campionessa, entrata nella storia a Tokyo 2020 per essersi qualificata per la quinta volta consecutiva in finale olimpionica dei 200 stile libero donne.

"Già sono in crisi, ti ci metti pure tu", ha commentato, aggiungendo un cuore, Federica Pellegrini.

"Cinque Olimpiadi, le mie, come i cinque anelli. Da Atene a Tokyo, passando per Pechino, Londra, Rio De Janeiro. Ogni sacrificio fatto per l'amore del nuovo è stato ripagato dai valori dello sport e quell'apertura mentale che mi ha resa cittadina del mondo. Se sono una persona migliore, lo devo alla mentalità olimpionica", aveva scritto, invece, sui social La Divina in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Federica Pellegrini parla dell'addio al nuoto a Verissimo: "È stato un viaggio bellissimo"

Ospite a Verissimo, Federica Pellegrini aveva parlato del suo addio al nuoto e dell'amore per Matteo Giunta, con il quale a gennaio ha avuto la figlia Matilde.

"È stato un viaggio bellissimo, fatto di alti e bassi. Me la sono goduta. È stata una liberazione positiva dopo un anno difficile. Adesso è il momento di voltare pagina", aveva detto la campionessa riguardo alla fine della sua carriera.

Parlando di Matteo Giunta, suo allenatore e marito, invece aveva raccontato: "Matteo è la persona migliore che conosca. Se non ci fosse stato avrei smesso di nuotare molti anni fa. Mi ha dato la forza per credere più in me stessa".