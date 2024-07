Da Tom Cruise a Lady Gaga: gli spalti delle Olimpiadi di Parigi stanno accogliendo degli spettatori d'eccezione. Il ritorno di Simone Biles è stato seguito da diverse star: da Jessica Chastain a John Legend e Chrissy Teigen.

"Che onore essere così vicina a Simone Biles", ha scritto Lady Gaga sui social. Tom Cruise ha assistito alle gare di ginnastica e di nuoto. Anna Wintour è stata spettatrice del suo amato tennis.

Non solo sugli spalti. L'evento Prelude To The Olympics, che anticipa le Olimpiadi, è stato una parata di star: da Zendaya a Charlize Theron. Celine Dion ha commosso invece con la sua voce durante la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici.

Nel video sopra, le star alle Olimpiadi di Parigi.