Ad aprile, Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono diventati genitori di Rachele, la loro seconda figlia. Sposati dal 2022, a fine 2025 la campionessa e l'allenatore avevano annunciato di essere di nuovo in dolce attesa. Ospiti a Verissimo, Federica e Matteo avevano condiviso le emozioni di diventare di nuovo genitori. "Sono molto contento. Preoccupato, ma molto contento. Sono contento che nostra figlia Matilde abbia una sorellina, anche se sarò in minoranza", aveva rivelato Matteo Giunta.



Federica Pellegrini aveva parlato del parto e del nome della seconda figlia: "L'altra volta ho fatto un parto cesareo d'urgenza. È stato tosto anche per la bambina. Questa volta sappiamo già come andrà. Il nome l'ha scelto Matilde. È un'appassionata di libri e si è appassionata a una storia in particolare, la cui protagonista è entrata nelle nostre vite".



Nel video sotto, l'intervista di Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Verissimo.