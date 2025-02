Federica Nargi con la figlia Beatrice

"Oggi mi trucca la mia Bea", comincia così la prima delle storie Instagram nelle quali Federica Nargi si fa truccare dalla figlia Beatrice, nata nel 2019 dall'amore per il compagno Alessandro Matri. Si comincia con il fondotinta e a un certo punto Federica esclama: "Bello, guarda mi sto molto rilassando".

Si passa poi al trucco (non senza qualche divertente imprevisto) e alla matita blu per gli occhi. "Ma dove si mette?", chiede Bea. "Eh, sugli occhi", risponde la madre. Non possono poi mancare il lucidalabbra e il rossetto. "Perfetto, Bea ma sei bravissima", si congratula infine la madre. Poi bisogna dare una sistemata ai capelli della showgirl e anche in questo la piccola Bea sa il fatto suo.

Federica Nargi e l'ex calciatore Alessandro Matri sono genitori di Sofia, nata nel 2016 e di Beatrice, 2019. Ospite a Verissimo il 2 febbraio 2025, la showgirl ha parlato di com'è cambiata la sua vita dopo la maternità: "Prima di avere le figlie hai delle priorità diverse. La mia vita era molto più concentrata su me stessa, sul mio lavoro, la famiglia, i miei genitori, Alessandro. Adesso invece ho una priorità molto più grande che sono le mie bambine".

Sempre a Verissimo, ma in un'altra occasione insieme al compagno, la showgirl aveva detto sulla seconda maternità: "Passare da una a due figlie è stato un bel cambiamento perché Sofia era abituata a essere la principessa di casa e quando è arrivata Beatrice si è sentita spiazzata. Adesso va tutto bene ma inizialmente è stata tosta".

Federica Nargi e Alessandro Matri parlano della loro storia a Verissimo

Insieme dal 2009, Federica Nargi e Alessandro Matri avevano parlato della loro storia d'amore ospiti a Verissimo. "Sono stati anni belli, non solo di rose e fiori, ma anche di tante litigate, perché siamo stati distanti a lungo", aveva spiegato Federica Nargi.