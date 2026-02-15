Rosita Celentano: "Vorrei vivere come la famiglia nel bosco"

Rosita Celentano rivela a Verissimo di volere andare a vivere lontano dal caos della città. "Voglio andare a vivere in campagna. Vorrei vivere come la famosa famiglia nel bosco che stanno massacrando. Questa cosa mi addolora tantissimo. Un esempio di famiglia che viveva in mezzo al bosco con bambini sani, hanno trovato il modo di distruggere la serenità di quei ragazzini", spiega l'attrice e conduttrice, 60 anni.

Rosita Celentano racconta di essere stata cresciuta dai suoi genitori, Adriano Celentano e Claudia Mori, con un grande amore per la natura: "Abbiamo sempre ricercato il verde. Poi sono cresciuta con l'esempio della serie La casa nella prateria". In futuro, l'attrice e conduttrice non esclude di lasciare la città: "Tra qualche anno mi ritirerò in campagna. Voglio fare l'orto. Non vorrei neanche l'acqua calda in casa".

A proposito della sua idea di felicità, Rosita Celentano dice: "Non sono i soldi che fanno la felicità. Per stare bene devi alimentare qualcos'altro. Vedo spesso le persone più benestanti con il muso, mentre quelle più umili hanno sorrisi da regalare e sono le più generose".

