Un cantautore che sa trasmettere forti emozioni e oggi sta vivendo quella più grande come papà: non perdete l’intervista di Ermal Meta a Verissimo, domenica 19 gennaio alle 16.00 su Canale 5.

Nato a Fier, in Albania, il 20 aprile 1981, Ermal Meta si trasferisce a Bari all'età di 13 anni insieme alla madre, al fratello e alla sorella. Qui continua a coltivare la sua passione per la musica, iniziando a suonare la chitarra e il pianoforte. Dopo alcune esperienze in gruppo, intraprende la carriera solista e come autore, arrivando a scrivere per diverse celebrità della musica italiana. Dopo la pubblicazione del suo primo album come solista, nel 2016, l'anno successivo Ermal Meta si conferma con il terzo posto conquistato al Festival di Sanremo grazie al brano Vietato Morire. Lo stesso anno, l'artista entra come giudice nel cast di Amici di Maria De Filippi.

A Sanremo tornerà anche nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro, aggiudicandosi la vittoria finale con Non mi avete fatto niente. La canzone arriverà poi quinta all'Eurovision Song Contest dello stesso anno. La sua carriera prosegue quindi tra tour, importanti collaborazioni e nuovi album. L'ultimo, Buona fortuna, è stato pubblicato lo scorso maggio ed è dedicato alla figlia Fortuna Marie, nata il 19 giugno 2024 dalla relazione tra il cantante e la compagna Chiara Sturdà. "Sto per diventare papà e questo è il momento più bello e significativo della mia vita, sta per iniziare una bella avventura", aveva raccontato, visibilmente emozionato, durante l'intervista rilasciata a Verissimo poco prima della nascita della figlia.