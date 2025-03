Ermal Meta con la figlia Fortuna

Ermal Meta e la nuova vita da papà. Il cantautore, 43 anni, condivide sui social uno scatto in cui spinge il passeggino con a bordo la figlia Fortuna Marie, nata a giugno 2024 dall'amore con la compagna Chiara Sturdà. Una tenera scena tra padre e figlia, che è stata accompagnata da questa frase scherzosa: "Preparo il tour". Alla sua piccola il cantante ha dedicato un album, il cui titolo è Buona fortuna.

Ermal Meta, la vita da papà

Ospite a Verissimo Ermal Meta aveva spiegato il significato del nome della figlia: "Un nome importante. Rappresenta un po' quello, per me e per la sua mamma. Una fortuna".

Sempre a Verissimo, Ermal Meta aveva raccontato del difficile parto della compagna: "È stata una gravidanza molto difficile in cui Chiara ha salvato questa bambina. Chiara non dormiva mai, era sempre vigile. Alla fine ha avuto ragione lei perché si è accorta che stava accadendo qualcosa che non doveva accadere. C'è stato un problema grave di cui Chiara non si sarebbe accorta nel sonno. Questo ha salvato la nostra bambina".