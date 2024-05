La gioia per la figlia in arrivo nell'intervista a Verissimo di Ermal Meta

Nell'intervista nello studio di Verissimo in onda domenica 12 maggio, Ermal Meta si racconta a cuore aperto in compagnia di Silvia Toffanin.

Il cantante ripercorre tutte le emozioni provate da quando ha scoperto che diventerà papà. "Una bella avventura. Si può dire che questo è il momento più bello e più significante della mia vita", spiega Ermal Meta. Inoltre, il cantante rivela che, insieme alla compagna Chiara, accoglieranno una femminuccia che si chiamerà Fortuna Marie.

Nel corso dell'intervista, Ermal Meta parla anche del successo vissuto con frequenti attacchi di panico: "È stato strano perché non mi sono vissuto bene il successo perché ho cominciato ad avere un sacco di attacchi di panico anche sul palco. Non è che non si guarisce, passano ma rimangono. Salivo sul palco ed ero in apnea".

Nel video qui sopra, i momenti più importanti dell'intervista di Ermal Meta a Verissimo.