Eric Dane

Eric Dane, attore statunitense molto amato per i suoi ruoli in serie tv di successo come Grey’s Anatomy ed Euphoria, è scomparso all'età di 53 anni.

La morte dell'attore è legata a complicazioni della sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Eric Dane aveva annunciato di avere la SLA nell’aprile del 2025, ma la malattia gli era stata diagnosticata all’inizio del 2024.

Eric Dane, carriera e vita privata

Nato a San Francisco nel 1972, Eric Dane aveva iniziato a recitare fin da giovane interpretando piccoli ruoli in diverse serie tv. Con il personaggio di Jason Dean in Streghe arriva la notorietà e nel 2005 recita per la prima volta in Grey’s Anatomy dove interpreta il chirurgo Mark Sloan.

Tra i personaggi più amati della serie creata da Shonda Rhimes, Mark Sloan era stato pensato come un personaggio non ricorrente, ma, dopo l'enorme successo di pubblico, viene confermato dalla seconda all'ottava stagione del medical drama.

Nel corso della sua carriera, Eric Dane recita in diverse pellicole di successo come: X-Men – Conflitto finale, Io & Marley, Burlesque e Appuntamento con l’amore.

Tra i suoi ultimi ruoli in tv, ricordiamo Cal Jacobs, il padre del personaggio di Jacob Elordi, nella serie Euphoria.

Nell'aprile del 2025, l'attore Eric Dane aveva annunciato di soffrire di SLA attraverso una dichiarazione rilasciata a People: "Sono grato di avere la mia famiglia al mio fianco mentre affrontiamo questo nuovo capitolo. Mi sento fortunato a poter ancora continuare a fare ciò che amo. Sarò di nuovo sul set della terza stagione di Euphoria la prossima settimana".

L’attore lascia la moglie Rebecca Gayheart, anche lei attrice, le due figlie: Billie Beatrice, 15 anni, e Georgia Geraldine, 13.

Cos’è la SLA?

La sclerosi laterale amiotrofica, anche detta malattia di Lou Gehrig, è una patologia neurodegenerativa che colpisce le cellule nervose del cervello e del midollo spinale, provocando una progressiva perdita del controllo muscolare.

I primi sintomi possono includere crampi, debolezza, difficoltà a parlare o deglutire. Progredendo, la malattia può portare alla paralisi dei muscoli.

Attualmente non esiste una cura per la SLA, e le sue cause restano in gran parte sconosciute.