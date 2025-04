Eric Dane rivela: “Sono malato di Sla”

Eric Dane

Eric Dane, l’attore statunitense celebre per i ruoli di Mark Sloan in Grey's Anatomy e Cal Jacobs in Euphoria, rivela di aver ricevuto una diagnosi di Sla (sclerosi laterale amiotrofica). L’annuncio arriva attraverso una dichiarazione rilasciata a People.

"Sono grato di avere la mia famiglia al mio fianco mentre affrontiamo questo nuovo capitolo", dichiara l’attore, 52 anni. Nonostante la diagnosi, Dane conferma che tornerà presto a lavorare: "Mi sento fortunato a poter ancora continuare a fare ciò che amo. Sarò di nuovo sul set della terza stagione di Euphoria la prossima settimana".

L’attore chiede privacy: "Vi chiedo gentilmente di lasciare alla mia famiglia e a me la privacy durante questo periodo".

Cos’è la SLA?

La sclerosi laterale amiotrofica, conosciuta anche come malattia di Lou Gehrig, è una patologia neurodegenerativa che colpisce le cellule nervose del cervello e del midollo spinale, provocando una progressiva perdita del controllo muscolare.

I primi sintomi possono includere crampi, debolezza, difficoltà a parlare o deglutire. Con il progredire della malattia, può sopraggiungere la paralisi dei muscoli fondamentali per vivere in autonomia.

Attualmente non esiste una cura per la SLA, e le sue cause restano in gran parte sconosciute.

La carriera e la vita privata di Eric Dane

Eric Dane ha acquisito molta della sua popolarità grazie al ruolo del dottor Mark Sloan, soprannominato "McSteamy", in Grey’s Anatomy. Più recentemente ha interpretato Cal Jacobs in Euphoria.

Fuori dal set, l’attore è sposato con Rebecca Gayheart, anche lei attrice, e insieme sono genitori di due figlie: Billie Beatrice, 15 anni, e Georgia Geraldine, 13.