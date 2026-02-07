Enzo Iacchetti: "Sono diventato nonno di Penelope"

Enzo Iacchetti è diventato nonno. È nata la figlia di Martino, il figlio che Enzo Iacchetti ha avuto nel 1986 dal suo primo matrimonio. Ad annunciare l'arrivo della nipotina è stato lo stesso conduttore, 73 anni, a Verissimo.



"Quando mi hanno messo in braccio questa piccolina appena venuta al mondo, è stata un'emozione strana", afferma Enzo Iacchetti.



Un'emozione, quella di essere nonno, che Enzo Iacchetti condivide con il collega Ezio Greggio, 71 anni, nonno di Leone.



"Leone ha un anno e otto mesi più di Penelope. In futuro potrebbero diventare una coppia Greggio-Iacchetti anche loro", ha scherzato il conduttore.