Enrico Nigiotti con i figli

Enrico Nigiotti condivide sui social una dolce dedica per il secondo compleanno dei figli, i gemelli Maso e Duccio, nati il 13 marzo 2023 dall'amore per la compagna Giulia Diana.

Il cantante ha infatti pubblicato sui social un carosello di foto che lo ritraggono insieme ai figli. "Ed oggi sono 2. Due anni che ci si diverte da morire anche se la notte sarebbe più ganzo dormire. Due anni che tutti i giorni vi picchiate e poi vi abbracciate per poi ripicchiarvi e riabbracciarvi", scrive il cantante a corredo delle foto, aggiungendo: "Due anni che per me potrebbero pure arrotolare il mare e portarlo via come se fosse un tappeto, perché l’unico capolavoro che voglio avere negli occhi siete voi due. Oggi sono due anni che mi avete cambiato il respiro, due anni che avete reso la mia vita speciale. Tanti auguri zizzolini". La didascalia termina con un cuore rosso.

Enrico Nigiotti parla a Verissimo dei suoi gemelli

Ospite a Verissimo, Enrico Nigiotti aveva parlato dell'emozione di essere padre: "Sono felicemente babbo, perché a Livorno per dire 'papà' si dice babbo… all'inizio si credeva che fosse uno, anche se erano due le sacche. Poi, una volta Giulia ha avuto delle perdite, è andata in ospedale e mi ha mandato un messaggio, perché non potevo entrare, dicendo: 'Noi tre stiamo bene'. Ci ho messo un po' a realizzare, in quel momento è cambiata la mia vita ".

Sempre a Verissimo, Silvia Toffanin aveva mostrato al cantante delle immagini dei suoi gemelli. Lui aveva raccontato: "Ora sto per partire per un tour acustico, quindi suono la chitarra e canto a casa. Loro è come se si fermassero, quando suono sono lì che mi guardano. Non capisco, forse mi vedono serio, non lo so".