Liala Antonino, figlia della conduttrice, pubblica un video con la mamma: "Da piccola era 'quella che lavora sempre'. Da adolescente era 'quella che non mi capisce'. Da adulta è 'come potrei vivere senza mia madre?'"

"'Sei mai stata innamorata Liala?' Una domanda che mi hanno fatto alcune volte nel corso della vita alla quale ho sempre faticato a rispondere": inizia così la lunga e toccante dedica di Liala Antonino a sua mamma Licia Colò, che ha compiuto 63 anni.

Le parole sono la didascalia di un video di Liala, 19 anni, insieme alla mamma. "Di un ragazzo probabilmente no, non ho mai avuto neanche un'amicizia così tanto profonda da poterla definire amore, ho letto molti libri che trattano l’argomento eppure mi sentivo persa nel rispondere ad una domanda all’apparenza così banale, ma con un significato così importante", continua Liala. E poi risponde alla domanda iniziale: "'Sì, sono stata innamorata, sono innamorata e per sempre lo sarò' risponderei oggi. 'Di chi?' 'Di mia madre'. L’amore che ci lega va ben oltre un qualcosa che si possa descrivere, va ben oltre un amore che si può provare per un amico o compagno che sia. Io e mamma siamo una cosa sola, mamma è una persona magica, mi capisce con uno sguardo o semplicemente con una parola che dico con un tono diverso. Se una delle due sta male, sta male anche l’altra. Se una delle due è in difficoltà l'altra è già pronta a rinunciare a tutto per aiutarla".

Liala spiega anche cosa significhi per lei essere la figlia di Licia Colò: "Mia madre è Licia Colò, presentatrice televisiva acclamata dal pubblico italiano ed apprezzata dai molti per essersi distinta nella sua carriera per temi legati alla natura con una forma di comunicazione semplice e genuina. Io non l’ho mai vista come un 'personaggio televisivo' è sempre stata mamma per me. Da piccola era 'quella che lavora sempre'. Da adolescente era 'quella che non mi capisce'. Da adulta è 'come potrei vivere senza mia madre?'".

"Eppure mamma fattelo dire, mi hai creato un bel problema, perché dopo aver potuto toccare con mano e vivere intensamente l’amore più puro, la connessione più vera, un legame così intenso che va oltre ciò che le parole possono descrivere, non posso immaginare una vita senza di te. Senza di te sarei persa. Grata alla vita per avermi fatto conoscere una persona come te, e per sempre fiera di poter essere cresciuta sotto la tua guida. Ti amo tanto mamma. Tanti auguri di buon compleanno", conclude Liala.

Licia Colò e Liala, il loro legame raccontato a Verissimo

Licia Colò aveva presentato a Verissimo la figlia Liala, nata nel 2005 dal matrimonio con Alessandro Antonino, terminato nel 2023. "Io non avevo mai desiderato dei figli, di questo devo ringraziare Alessandro perché poi Liala l'ho desiderata tantissimo", aveva detto Licia Colò, diventata mamma all'età di 42 anni.

Il nome Liala nasce dall'unione dei due nomi dei genitori (Licia e Alessandro) e la parola inglese always ("sempre" in italiano): "Liala ha le prime due lettere di Licia, poi le prime due lettere di Alessandro e infine la A di always". In quell'occasione Liala aveva parlato del suo legame profondo con la mamma: "Mia madre è il mio Guru, è veramente una persona importante per me, una persona forte che mi ha dato ali forti per poter affrontare il mondo. È sempre riuscita a trasmettermi il valore delle cose e l'importanza dei piccoli gesti. È stata ed è una mamma fantastica".