Sabato 5 luglio Melanie Brown delle Spice Girls, 50 anni, ha sposato l'hairstylist Rory McPhee, 37 anni. Le nozze - le terze per la cantante britannica - si sono celebrate a Londra, nella Cattedrale di St Paul. Abito bianco taglio sirena per lei, kilt tradizionale per lui.

Stando alla stampa inglese, Emma Bunton sarebbe stata presente alla cerimonia. Baby Spice è rimasta molto legata a Mel B: in occasione del 50esimo compleanno della compagna di band, Emma aveva condiviso su Instagram alcuni scatti con l'amica. "Buon 50esimo! Non sono tanto lontana da te - ha scritto nella didascalia del post, in cui augurava a Melanie Brown il meglio per la giornata del suo compleanno. "Spero che passerai una giornata perfetta, ti mando tanto amore e abbracci di compleanno", ha concluso aggiungendo dei cuoricini rosa.

Melanie Brown, chi è il marito Rory McPhee

Melanie Brown e Rory McPhee si sono fidanzati ufficialmente circa 3 anni fa, ma si conoscono da molto più tempo. La coppia si frequenta dal 2018, dopo un'amicizia che durava da anni. Rory, infatti, era compagno di scuola del cugino di Mel B delle Spice Girls, Christian Cooke. Nato a Leeds 37 anni fa, Rory McPhee è uno stimato parrucchiere e imprenditore con diversi saloni di proprietà.