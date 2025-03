Ema Stokholma, l'intervista in 100 secondi

Dalla fine della sua relazione con Angelo Madonia al desiderio di tornare a chiamarsi Morwenn e di cancellare tutti i tatuaggi: Ema Stokholma si è raccontata a Verissimo.

"Da quest'ultima relazione ho imparato che da soli si sta benissimo. È stato tosto uscirne. Quando accogli in casa una persona, la sua vita, il suo passato, le fai spazio, poi è difficile riprendersi quello spazio", ha affermato la conduttrice, 41 anni.

"Io non sono molto equilibrata da questo punto di vista, ho un handicap emotivo per cui bisogna capirmi, avere pazienza", ha aggiunto riguardo all'amore in generale, facendo riferimento alla sua difficile storia personale.

Ema Stokholma ha anche rivelato che le piacerebbe abbandonare il suo pseudonimo per tornare a chiamarsi Morwenn Moguerou. E vorrebbe cancellare i tatuaggi: "Il mio desiderio è cancellare tutti i tatuaggi, però fa troppo male".

