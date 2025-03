Ema Stokholma e l'amore: "È stato tosto uscire dalla mia ultima storia"

Ema Stokholma parla a Verissimo della fine della sua storia con Angelo Madonia, che ha conosciuto nel 2022 a Ballando con le stelle.

"Da quest'ultima relazione ho imparato che da soli si sta benissimo. È stato tosto uscirne. Quando accogli in casa una persona, la sua vita, il suo passato, le fai spazio, poi è difficile riprendersi quello spazio", afferma la conduttrice, 41 anni.

In passato Ema Stokholma ha avuto un grande amore: "Era un ragazzo francese. Ho sofferto molto quando è finita". "Io non sono molto equilibrata da questo punto di vista, ho un handicap emotivo per cui bisogna capirmi, avere pazienza", ammette la conduttrice, facendo riferimento alla sua difficile storia personale.

Oggi Ema Stokholma afferma di essere single: "Se deve entrare una persona nella mia vita, mi deve capire, rispettare e accettarmi per quella che sono. In passato hanno voluto cambiarmi spesso".