Ema Stokholma: "Vorrei tornare a chiamarmi Morwenn e cancellare tutti i tatuaggi"

Ema Stokholma rivela a Verissimo di voler abbandonare lo pseudonimo con cui è nota per tornare al suo nome vero Morwenn Moguerou e di voler anche cancellare i suoi tatuaggi.

"Il mio desiderio è cancellare tutti i tatuaggi, però fa troppo male", afferma la conduttrice, 41 anni. E aggiunge: "Ho fatto i tatuaggi sicuramente perché era una moda, sbagliata come tante mode, ma almeno la frangetta ti ricresce, invece il tatuaggio te lo tieni. In più per me rappresentava sentire un potere sul mio corpo".

La conduttrice afferma infatti di non avere un buon rapporto con il proprio corpo: "Ho sempre avuto un rapporto un po' conflittuale con il mio corpo, quindi mi faceva sentire forte avere un controllo su di esso".