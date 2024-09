Elodie e Tiziano Ferro a cena insieme a Los Angeles

Elodie e Tiziano Ferro sono insieme a Los Angeles. Dopo aver disseminato i social di indizi che hanno fatto impazzire i fan, arrivano le immagini che confermano che il cantante di Latina ha invitato a cena Elodie.

"Elodie a cena a casa", aveva scritto Tiziano in una storia Instagram. "Arrivo amore", aveva risposto la cantante. Ora i due escono allo scoperto pubblicando le foto e i video che li ritraggono insieme durante una cena a Los Angeles. "Per me le cose sono due (già sai)", scrive lui in una storia. In un video, poi, la bacia sulla guancia con il commento: “Rosicate”.

L'incontro sarebbe avvenuto in occasione di una collaborazione artistica, un duetto pop che dovrebbe uscire prossimamente.

Tiziano Ferro arriva da un periodo difficile dopo il suo divorzio da Victor Allen, dopo il quale ha dovuto rimanere negli Stati Uniti per rimanere unito ai suoi due bambini. A Verissimo aveva parlato della paternità: "È come se fossi nato per fare il papà. Mi sto godendo questo periodo. Cambio pannolini. Io e Victor ci prendiamo cura personalmente di loro. Non abbiamo una baby sitter fissa".

Elodie, invece, è innamoratissima del suo Andrea Iannone, 35 anni, con cui ha iniziato una relazione nel 2022.

A Verissimo, Elodie aveva parlato della sua storia d'amore appena iniziata: "Io e Andrea stiamo bene insieme, parliamo molto, ma dobbiamo darci il tempo di conoscerci".