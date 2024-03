Tiziano Ferro, il divorzio da Victor Allen è ufficiale: “Il dolore passa e diventa saggezza”

"È andata così. E preferisco raccontarvelo io, come ho fatto con tutti i miei amici, prima che possa trapelare e diventare l’ennesimo pettegolezzo sterile": con queste parole Tiziano Ferro annuncia che il suo divorzio da Victor Allen è ufficiale.

"La nostra storia è ufficialmente conclusa", afferma il cantante. E aggiunge: "Non è la fine del mondo. Non è un massacro. Non è un fallimento, se non lo vogliamo".

Tiziano Ferro afferma che oggi il periodo più difficile è alle spalle: "È un lutto: si passa attraverso il dolore, ma poi il dolore passa. E diventa un dono, esperienza, saggezza. Per ora, speranza".

"Quindi grazie vita! Grazie Dio. Grazie amici miei. Grazie a chi mi ha salvato sul ciglio del burrone. Grazie a chi ha abbandonato la nave mentre affondava. Grazie cucciolotti miei, donatori di vita eterna. Grazie Vic", aggiunge Tiziano Ferro. E conclude: "Sfoglio l’ultima pagina, mentre mi accorgo che sto già scrivendo un capitolo nuovo. Quindi sorrido: buona ricostruzione, Tiziano".

Tiziano Ferro e Victor Allen si sono sposati a Los Angeles nel 2019 e poi si sono uniti civilmente anche a Sabaudia. Nel 2022 hanno reso noto di essere diventati genitori di Margherita e Andres.

A settembre 2023 hanno annunciato la separazione: "Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. È un momento delicato in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli".

Parlando della paternità, Tiziano Ferro aveva detto a Verissimo: "È come se fossi nato per fare il papà. Mi sto godendo questo periodo. Cambio pannolini. Io e Victor ci prendiamo cura personalmente di loro. Non abbiamo una baby sitter fissa".