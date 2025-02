Elisabetta Gregoraci festeggia il compleanno con Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco

L'8 febbraio Elisabetta Gregoraci ha compiuto 45 anni e ha condiviso sui social un carosello di foto e video dei festeggiamenti. Negli scatti la conduttrice è in compagnia dell'ex marito Flavio Briatore, 74 anni, e del figlio Nathan Falco Briatore, che ha 14 anni.

La raccolta è accompagnata da una lunga didascalia: "Cioccolato, Caos e Sogni dal 1980. Ho voluto riassumere così il mio compleanno: il cioccolato come mia dolce ossessione, il caos per la mia vita sempre incasinata ma mai noiosa, e i sogni perché ho sempre avuto la testa tra le nuvole e il cuore pieno di desideri".

Elisabetta Gregoraci ha poi spiegato di aver diviso gli invitati in tre tavoli: uno per la famiglia, uno riservato agli amici e l'ultimo ai colleghi di lavoro. Sui tavoli c'erano dettagli che riguardavano la conduttrice. Le rose bianche simboleggiavano i nuovi inizi, mentre quelle rosse la passione con cui Elisabetta vive ogni cosa.

"Il microfono in mano come simbolo di ciò che amo fare", si legge nella didascalia, che prosegue: "Il vestito nero come certezza senza tempo, le paillettes per dare luce ai momenti più belli. E sabato è stato uno di quelli. Un brindisi a tutto questo, e a tutto quello che verrà".

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore ospiti a Verissimo

Ospite a Verissimo, Elisabetta Gregoraci aveva parlato del rapporto con il figlio Nathan Falco Briatore. La conduttrice aveva raccontato un divertente aneddoto che lo riguardava: "Si è presentato ad agosto con un dolcevita. Mi sono preoccupata. Ho chiesto cosa fosse successo. Ha abbassato il dolcevita e ho visto il collo viola. Non ho capito subito, pensavo avesse bisticciato, si fosse picchiato con qualcuno. Lui mi ha detto: Ma no mamma, sono succhiotti".

Sempre a Verissimo, Elisabetta Gregoraci aveva parlato anche dell'ex marito Flavio Briatore, spiegando: "Io e Flavio abitiamo in due case a 500 metri di distanza l'uno dall'altra: ceniamo quasi sempre insieme e a volte passiamo le vacanze insieme. Sono un'ex moglie inusuale: odio le guerre, i litigi, i dispetti, per cui non li ho mai messi in pratica. Nathan è sereno, forse anche perché non ha mai visto dinamiche spiacevoli".