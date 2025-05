Elisabetta Gregoraci su Flavio Briatore: "Siamo come Al Bano e Romina, ci vogliono vedere sempre insieme"

Elisabetta Gregoraci (Instagram_@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci torna a parlare del rapporto con l'ex marito Flavio Briatore, con cui è stata sposata dal 2008 al 2017. " Ci siamo impegnati e abbiamo trovato un equilibrio, mettendo al primo posto nostro figlio - racconta in un'intervista al Corriere della Sera la showgirl, 45 anni, soffermandosi sul lavoro necessario per ricostruire un rapporto con l'ex marito dopo la separazione - Molti ragazzi vengono utilizzati per scontrarsi, noi non lo abbiamo fatto. A volte discutiamo, è normale, però abbiamo fatto un ottimo lavoro". Ripercorrendo anche gli esordi della sua carriera, Elisabetta Gregoraci ha quindi proseguito rivelando di aver seguito Flavio Briatore anche quando è stato male, restandogli accanto per dieci giorni in ospedale "senza mollarlo un attimo". Attenzioni che, a quanto racconta la modella, sono ricambiate dall'imprenditore, con il quale però non ipotizza un ritorno di fiamma. "Io e Flavio siamo come Al Bano e Romina, ci vogliono vedere sempre insieme a tutti i costi - ha raccontato, per poi aggiungere - Stiamo bene così, siamo affiatati e ci punzecchiamo di continuo, dovremmo fare un format tv tipo Casa Vianello". Nell'intervista c'è spazio anche per raccontare l'aneddoto che la vide controllare di nascosto il telefono di Briatore, senza però scoprire nulla: "Di notte, mentre Flavio dormiva, ho preso il suo dito e l'ho usato per sbloccare i messaggi. Sul momento mi sono pure un po’ vergognata, dopo mi ha fatto ridere". Mentre a proposito del figlio Nathan Falco, nato 15 anni fa proprio dall'amore tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, commenta: "Tra i due genitori sono quella severa, quella dei no. Oggi magari gli danno fastidio, un giorno li apprezzerà. Già parte da una base fortunata, gli insegno il valore delle cose, riceve una paghetta mensile e deve saperla gestire, capire che niente è dovuto e non tutti hanno le sue possibilità".

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore ospiti a Verissimo

Ospite a Verissimo, Elisabetta Gregoraci si era soffermata sul bellissimo rapporto costruito con il figlio, raccontando anche un divertente aneddoto che lo riguardava: "Si è presentato ad agosto con un dolcevita. Mi sono preoccupata. Ho chiesto cosa fosse successo. Ha abbassato il dolcevita e ho visto il collo viola. Non ho capito subito, pensavo avesse bisticciato, si fosse picchiato con qualcuno. Lui mi ha detto: Ma no mamma, sono succhiotti".

"Io e Flavio abitiamo in due case a 500 metri di distanza l'uno dall'altra: ceniamo quasi sempre insieme e a volte passiamo le vacanze insieme - aveva raccontato ancora a Verissimo -. Sono un'ex moglie inusuale: odio le guerre, i litigi, i dispetti, per cui non li ho mai messi in pratica. Nathan è sereno, forse anche perché non ha mai visto dinamiche spiacevoli".