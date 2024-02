Elisabetta Gregoraci festeggia il compleanno (anche) con Flavio Briatore

Storie Instagram @elisabettagregoracireal

Elisabetta Gregoraci l'8 febbraio ha compiuto 44 anni e ha festeggiato questa data importante a Monte Carlo insieme a tanti amici e anche all'ex marito Flavio Briatore.

Storie Instagram @elisabettagregoracireal

La showgirl ha condiviso nelle sue storie su Instagram alcuni momenti dei festeggiamenti, tra i quali uno scatto con davanti alla torta di compleanno con l'imprenditore, con il quale è stata sposata dal 2008 al 2017 e insieme al quale nel 2010 ha avuto il figlio Nathan Falco.

"Grazie a tutti, sto cercando di incastrare tante cose nella mia vita e non è sempre facile, ma ci metto sempre il cuore. Ho passato una serata bellissima, organizzata all'ultimo momento. La felicità è fatta di attimi e questa sera sono felice", ha scritto a corredo di una foto in cui spegne le candeline la showgirl, che l'8 febbraio aveva ricevuto sui social gli auguri dell'attuale compagno Giulio Fratini.

Elisabetta Gregoraci parla a Verissimo del suo rapporto con Flavio Briatore

Ospite a Verissimo, Elisabetta Gregoraci aveva parlato del suo rapporto con Flavio Briatore.

"Io e Flavio, quando ci siamo lasciati sei anni fa, abbiamo voluto continuare a essere una famiglia per il bene di nostro figlio. Io sono un'ex moglie inusuale. Odio le guerre, i litigi, i dispetti, per cui non li ho mai messi in pratica. Io e Flavio abitiamo vicini a Monte Carlo, in due case a 500 metri di distanza l'uno dall'altra. Ceniamo quasi sempre insieme e a volte passiamo le vacanze insieme".

"Quando si mette al mondo un figlio inevitabilmente le cose cambiano, ma abbiamo cercato di mantenere unita questa famiglia, e oggi Nathan Falco è la nostra priorità. Io e Flavio abbiamo trovato un equilibrio, anche se non è stato semplice raggiungerlo. Ci abbiamo lavorato e la serenità di Nathan, che siamo riusciti a costruire dopo la separazione, per noi è la cosa più importante. Nathan è sereno, forse anche perché non ha mai visto dinamiche spiacevoli. Lui è il mio tuto", aveva aggiunto la showgirl, ospite in studio con il figlio.