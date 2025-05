Elisa Visari posa con il pancione a Ibiza

Nel giorno della Festa della mamma, Elisa Visari, 23 anni, pubblica sui social alcuni scatti che la ritraggono con il pancione di circa cinque mesi. "Mamma in divenire... sotto il sole di Ibiza", scrive l'attrice nella didascalia che accompagna le due fotografie in riva al mare. Ad aprile, Elisa Visari ha annunciato di aspettare un bambino insieme ad Andrea Damante.

Poco dopo, nel rispondere ad alcune domande dei suoi follower, Elisa ha rivelato alcuni dettagli e confessioni riguardo l'attesa del suo primo figlio: "L'ho scoperto a inizio febbraio quindi ormai sono a quattro mesi. È stato difficilissimo tenere il segreto, ma volevamo tenerci questo momento per noi".

"È un maschietto e stiamo già impazzendo tra vestitini, accessori e scarpine", ha poi aggiunto nelle storie pubblicate sul suo profilo Instagram.

Andrea Damante ed Elisa Visari, l'annuncio della gravidanza

"Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà. Un mini Dama in arrivo", aveva scritto Andrea Damante sui social, pubblicando un video in cui è visibile il pancione di Elisa Visari insieme alle ecografie del bimbo.

Andrea Damante ed Elisa Visari hanno ufficializzato la loro relazione a febbraio del 2021, quando - in occasione di San Valentino - avevano pubblicato sui social la prima foto di coppia in cui si scambiavano un bacio.