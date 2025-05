Elisa Visari, 23 anni, ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram un tenero video in cui mostra il pancione di circa cinque mesi. "La mano sul pancino che cresce piano piano è tutta un'altra cosa", ha scritto l'attrice. Nel video Andrea Damante accarezza il pancione della compagna, mentre sono in auto.

Andrea Damante ed Elisa Visari, la storia d'amore

Andrea Damante ed Elisa Visari hanno ufficializzato la loro relazione a febbraio del 2021, quando - in occasione di San Valentino - avevano pubblicato sui social la prima foto di coppia in cui si scambiavano un bacio.

Ad aprile, la coppia ha annunciato di aspettare un bambino. "Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà. Un mini Dama in arrivo", hanno scritto sui social, pubblicando un video in cui è visibile il pancione di Elisa Visari insieme alle ecografie del bimbo che stanno aspettando, un maschietto.