Eleonora Pedron, lo scatto con i due figli: “Un amore così grande”

“Un amore così grande”: Eleonora Pedron ha scelto le parole del celebre brano - reso noto nell'interpretazione di Claudio Villa - come didascalia di un bellissimo scatto con i suoi due figli Ines Angelica e Leon Alexandre.

Nella foto la showgirl e attrice, 42 anni, tiene per mano i suoi due figli, di 15 e 14 anni, nati dalla relazione con Max Biaggi, terminata nel 2015.

Proprio Max Biaggi in un'intervista aveva speso bellissime parole per la mamma dei suoi figli: "Il 50 per cento del mio cuore è dedicato a Eleonora, la mia ex compagna, la mamma dei miei figli. Non credo che avrò più un altro amore che potrà regalarmi le stesse emozioni". A Verissimo il pilota aveva spiegato: "Con Eleonora abbiamo messo al mondo due fantastici bambini ed è per sempre, perché non dirlo".

Eleonora Pedron a Verissimo aveva commentato quelle parole: "Ho un rapporto molto bello con Max, il padre dei miei figli. C'è molto rispetto. Credo che nel momento in cui si decide di mettere al mondo dei figli, entri in gioco una parola molto importante che è responsabilità, che deve perdurare nel tempo. Al di là degli errori, delle decisioni che noi adulti prendiamo, i nostri figli non hanno colpe. Dobbiamo cercare di continuare a essere responsabili e dare loro un esempio di amore, serenità, rispetto affinché crescano con dei valori e un'educazione forte. È quello che cerchiamo di fare con Max".

A Verissimo nel 2021 Eleonora Pedron aveva ripercorso la sua toccante storia, segnata dalla perdita della sorella Nives e dalla successiva scomparsa del papà. Il nome della primogenita della showgirl, Ines, è l'anagramma del nome della sorella, Nives. "Ai miei figli sto leggendo il mio libro per raccontare loro cosa può essere la vita. Loro sono il senso della mia vita adesso".

In quell'occasione era arrivata anche una bellissima sorpresa per Eleonora Pedron: una lettera proprio da parte dei suoi figli: "Mamma, oggi ti dedichiamo questa lettera per dirti che sei la mamma dei nostri sogni. Sei una mamma meravigliosa perché sei bella, dolce, gentile e tanto affettuosa. E ci sei sempre quando abbiamo bisogno di te. Tu sei quella che ci ha creati, che ci ha messi al mondo e che ci è sempre stata accanto. Per noi non sei solo una mamma, ma sei anche la nostra migliore amica. Sappiamo che ti mancano tanto il nonno e la zia, ma noi siamo qui per te".