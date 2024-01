Max Biaggi: "Con Eleonora Pedron è per sempre"

Max Biaggi parla a Verissimo del suo rapporto con Eleonora Pedron, a cui è stato legato per undici anni e da cui ha avuto due figli.

"Con Eleonora abbiamo messo al mondo due fantastici bambini ed è per sempre, perché non dirlo", dice Max Biaggi, spiegando una sua dichiarazione al Corriere della Sera in cui aveva affermato: "Il 50 per cento del mio cuore è dedicato a Eleonora, la mia ex compagna, la mamma dei miei figli. Non credo che avrò più un altro amore che potrà regalarmi le stesse emozioni".

Oggi Max Biaggi è single. Il pilota ammette di non aver più vissuto una storia così importante come quella con Eleonora Pedron: "Non ho avuto più nulla di importante, nulla di così come è stato con lei. Per questo mi è venuto da dire che il 50 per cento del mio cuore fosse suo. Sono stato fortunato a vivere un amore così".

Dopo la separazione Max Biaggi e Eleonora Pedron hanno mantenuto un bellissimo rapporto: "All'inizio della fine della nostra storia è stato complicato. Poi, però, abbiamo capito cosa fosse importante, quali fossero le priorità e ci siamo adoperati per far funzionare la famiglia che avevamo creato".