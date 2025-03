Il ricordo di Eleonora Giorgi

Nel corso della puntata di Verissimo di sabato 8 marzo è andato in onda un omaggio dedicato a Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso 3 marzo per un tumore al pancreas. "So che amavi tanto i nostri filmati e questo è per te", ha detto Silvia Toffanin prima di mandare in onda il filmato, al termine di un messaggio in cui ha voluto ricordare la grande attrice: "Ci tenevo a ricordare Eleonora Giorgi. Noi avevamo il nostro appuntamento speciale in cui lei si raccontava, ci raccontava come stava. E lo faceva sempre con tanta speranza, con serenità e anche con un po' di ironia".

"Io mi sono tanto emozionata con lei perché ho rivissuto un percorso che purtroppo avevo già fatto con mia mamma che se n'è andata per la stessa malattia. L'ho sentita materna, come se mi facesse un po' da mamma. La voglio ringraziare per avermi aperto il suo cuore, per avermi fatto conoscere la parte più fragile e per aver scelto noi e averci dato così tanta fiducia. Per questo la ringrazio, ringrazio tanto i suoi figli che sono stati esemplari in questa storia. Un bacio a Eleonora, ovunque tu sia", ha affermato Silvia Toffanin. "Ciao Eleonora, ti vogliamo bene", sono le parole con cui termina il filmato.