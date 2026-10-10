Eleonora Abbagnato: "Sono cresciuta con l'amore più grande per Federico Balzaretti perché amava le sue figlie più di ogni cosa"

Dopo aver rinnovato le loro promesse di matrimonio, Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti ripercorrono l'inizio della loro storia d'amore. "Ci siamo sposati dopo un anno di conoscenza. Oggi credo che il nostro amore sia ancora più forte", afferma l'ex calciatore, 44 anni. La ballerina e insegnante di danza, 48 anni, aggiunge: "Abbiamo cresciuto insieme i figli e questo dà tanta forza. È una vita in cui siamo cresciuti con loro. È stata una costruzione tutti insieme".



Quando Eleonora Abbagnato ha conosciuto Federico Balzaretti, lui era già papà di Lucrezia (2006) e Ginevra (2008), avute da una precedente relazione, ma che la ballerina ha cresciuto come se fossero sue figlie. La coppia ha poi avuto i figli Julia (2012) e Gabriel (2015).

"Quando ci siamo conosciuti, lui mi ha detto subito: 'Le mie figlie sono la priorità'. Io sono cresciuta con l'amore più grande per lui perché amava le sue figlie più di ogni cosa. All'inizio non è stato facile, ma penso sia stata una prova d'amore", afferma la ballerina. L'ex calciatore aggiunge: "Eleonora è stata veramente brava perché non è stato facile all'inizio. Scegliendo me e le mie figlie è stata bravissima e le ha cresciute in maniera splendida".