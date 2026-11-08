Tutti gli amori di Elena Sofia Ricci: "A ciascuno di loro devo tanto"

Elena Sofia Ricci parla a Verissimo delle relazioni più importanti della sua vita. "A ciascuno di loro devo tanto", afferma l'attrice, 64 anni, riferendosi a Luca Damiani - con cui è stata sposata per circa un anno -, a Pino Quartullo - con cui ha avuto la figlia Emma nel 1996 -, e a Stefano Mainetti, con cui è stata sposata dal 2003 al 2022 e ha avuto la figlia Maria.

"Con Luca abbiamo imparato tanto dal fallimento del nostro matrimonio perché entrambi abbiamo iniziato un percorso di psicoterapia. A Pino devo anni e anni di amicizia prima, la figlia che abbiamo insieme e il mio debutto teatrale. A Stefano devo 21 anni di vita insieme, la nascita di nostra figlia Maria e un'altra cosa importantissima che riguarda mia mamma", afferma Elena Sofia Ricci che spiega: "Quando ho scoperto che a mia mamma era stato diagnosticato il tumore al pancreas e che aveva pochi mesi di vita, ho avuto una specie di attacco di panico. Mi chiedevo come potevo dirglielo, come potevo dirle che dovevamo salutarci. Stefano mi mise sul divano e mi disse: 'Per quale motivo tua madre dovrebbe sapere che cosa ha e che avete 2 o 3 mesi di vita? Non c'è motivo perché lo sappia. Non devi dirle per forza la verità'. E io non gliel'ho detto. Questo ha permesso di passare i suoi ultimi mesi di vita insieme ridendo e scherzando, rendendole questo passaggio più leggero".

Parlando della fine del matrimonio con Stefano Mainetti, dopo 20 anni, Elena Sofia Ricci dice: "È stato un pezzo di vita importante. Quando arrivi alla separazione, l'elaborazione del lutto inizia prima. È doloroso, soprattutto se hai amato quella persona e se la lasci amandola, ma talvolta è necessario".