Elena Santarelli condivide alcune foto piene d'amore e una dolce dedica per Bernardo Corradi a 11 anni dal fatidico sì. "Noi siamo ancora qua, eh già", scrive la showgirl nella didascalia del post citando il brano Eh già di Vasco Rossi.

Elena Santarelli pubblica sul suo profilo Instagram diversi momenti del giorno del matrimonio celebrato il 2 giugno del 2014.

Nel 2024, Elena Santarelli e Bernardo Corradi avevano organizzato una grande festa per celebrare i 10 anni di matrimonio.

"2 giugno 2014 - 2 giugno 2024, tanti auguri alla donna della mia vita", aveva scritto su Instagram l'ex calciatore.

"Il 2 giugno del 2014 sono sicura di aver detto a Jack: 'Tu sei l'uomo della mia vita, l'uomo per sempre amore mio, mamma ti ama fino alle stelle ed oltre'. E poi c'è l'uomo che ha scelto di starmi accanto, speriamo per tutta la vita. Mi sono salvata più volte grazie a te, ti amo", aveva scritto su Instagram Elena Santarelli.

Elena Santarelli e Bernardo Corradi parlano della loro storia d'amore e dei figli a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Elena Santarelli e Bernardo Corradi avevano parlato del loro amore.

Ripercorrendo l'inizio, nel 2006, della loro relazione, la showgirl aveva raccontato: "Ci siamo conosciuti in discoteca, lui mi ha cercata dopo ma io ero fidanzata, poi quando quella relazione è finita l'ho contattato io. La prima sera che è venuto da me, l'ho baciato subito e ho sentito proprio le farfalle nello stomaco".

"Se l'ho scelta come mamma dei miei figli è per quello che ho visto in lei oltre l'aspetto fisico. Elena è una mamma molto brava e forte, ma allo stesso tempo ha anche momenti di debolezza", le aveva fatto eco l'allenatore. La coppia ha due figli, Giacomo e Greta Lucia.