Elena Santarelli e Bernardo Corradi festeggiano 10 anni di matrimonio

Elena Santarelli e Bernardo Corradi hanno celebrato 10 anni di matrimonio. La coppia ha festeggiato questa data importante insieme a tanti amici e si è scambiata romantiche parole sui social.

"2 giugno 2014 - 2 giugno 2024, tanti auguri alla donna della mia vita", ha scritto su Instagram l'ex calciatore di 48 anni, aggiungendo un cuore a una foto delle nozze con la showgirl, con la quale ha avuto i figli Giacomo, 15 anni luglio e Greta Lucia, 8 anni. "Oggi festeggiamo l'amore in tutte le sue forme: l'amore tra due persone che hanno condiviso un progetto di vita e l'amore dei nostri famigliari, che ci hanno sostenuto in tutti questi anni", ha aggiunto l'allenatore nelle sue storie su Instagram.

"Il 2 giugno del 2014 sono sicura di aver detto a Jack: 'Tu sei l'uomo della mia vita, l'uomo per sempre amore mio, mamma ti ama fino alle stelle ed oltre'. E poi c'è l'uomo che ha scelto di starmi accanto, speriamo per tutta la vita. Mi sono salvata più volte grazie a te, ti amo", ha scritto, invece, su Instagram Elena Santarelli, aggiungendo l'emoticon di un altro cuore e condividendo altri momenti dei festeggiamenti con il marito e gli amici.

Elena Santarelli e Bernardo Corradi parlano della loro storia d'amore e dei figli a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Elena Santarelli e Bernardo Corradi avevano parlato del loro amore.

Ripercorrendo l'inizio, nel 2006, della loro relazione, la showgirl aveva raccontato: "Ci siamo conosciuti in discoteca, lui mi ha cercata dopo ma io ero fidanzata, poi quando quella relazione è finita l'ho contattato io. La prima sera che è venuto da me, l'ho baciato subito e ho sentito proprio le farfalle nello stomaco".

"Se l'ho scelta come mamma dei miei figli è per quello che ho visto in lei oltre l'aspetto fisico. Elena è una mamma molto brava e forte, ma allo stesso tempo ha anche momenti di debolezza", le aveva fatto eco l'allenatore.

La coppia ha vissuto momenti molto difficili, segnati dalla malattia del figlio Giacomo: "Sembro tanto forte ma sono anche molto fragile e Bernardo lo sa. Lui è un uomo meraviglioso, mi lusinga come madre, come moglie, come amica e fidanzata, sono un po' tutto. Mi ha sempre fatto tanti complimenti veri e sinceri, anche per la gestione della malattia di Giacomo", aveva aggiunto Elena Santarelli.