Elena D’Amario: "Oggi saprei riconoscere l'amore"

Elena D’Amario parla a Verissimo dell'amore: "Mi ha regalato gioie, ma mi ha fatta anche soffrire. Oggi però finalmente saprei riconoscerlo".

Parlando dell'amore in generale, la ballerina e coreografa, 34 anni, aggiunge: "So di cosa ho bisogno: vorrei la pace, la serenità, vorrei sentirmi libera di essere me stessa e di esprimermi attraverso il mio lavoro. È importante che la persona che hai accanto ti veda per quello che sei, senza restrizioni o cambi forzati".

Già a This Is Me, Elena D’Amario aveva confessato il suo desiderio di maternità. A Verissimo la ballerina spiega: "L'istinto materno e la volontà di diventare mamma ci sono sempre stati. Adesso questo desiderio inizia a diventare più forte. È diventato più vivo dopo la nascita di mia nipote".