Elena D'Amario: "Sogno di diventare mamma"

A This Is Me la ballerina e coreografa Elena D'Amario svela i suoi sogni per il futuro: "Sogno una famiglia. Vorrei diventare mamma e poi nonna".

Alla domanda perché, prima ancora della maternità, pensi già ai nipoti, la ballerina, 34 anni, spiega: "Se penso al futuro, mi vedo già con i nipoti. Il desiderio è fortissimo, davvero".

L'amore per la famiglia ha spinto Elena D'Amario a tornare in Italia dopo tanti anni negli Stati Uniti: "Ho vissuto a New York per nove anni e mezzo, però avevo questa inquietudine: quando ero lì mi mancava la famiglia, quando ero in Italia mi mancava il teatro. Poi la famiglia è stata l'ago della bilancia. Gli anni passano e le priorità cambiano. Sono contenta della scelta che ho fatto".