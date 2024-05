Juliana Moreira ha condiviso sui social un divertente video con i figli Lua Sophie, 13 anni a luglio, e Sol Gabriel, 8 ad agosto, in cui i ragazzi chiedono l'aiuto della madre per i compiti di matematica.

"Quando papà non c’è… ci pensa a tutto mamma", ha scritto la showgirl a corredo del filmato con i figli avuti con il marito Edoardo Stoppa, finalista de L'Isola dei Famosi.

"Se volete la mamma vi dà una mano", dice nel video Juliana Moreira ai figli. "Mamma, lo sai che papa è quello che conosce la matematica più di tutti", ribatte il piccolo Sol Gabriel. "Di solito ci aiuta lui...", aggiunge Lua Sophie, e in un momento di distrazione dei ragazzi la showgirl si defila lasciando i figli soli.

Juliana Moreira con i figli a Verissimo: "Papà ci manca tanto"

Ospite a Verissimo con i figli, Juliana Moreira aveva parlato dell'avventura di Edoardo Stoppa a L'Isola dei Famosi e della sua permanenza in Honduras, dove è andata per fare una sorpresa il marito.

"Sono stata lì quasi dieci giorni, mi ha fatto bene perché la sua mancanza era diventata insopportabile: parlavo di lui e piangevo. Sentivo una mancanza che mi faceva male fisicamente. È stata la prima volta in sedici anni che ci conosciamo che sono stata per così tanto tempo lontana da lui e per la prima volta nella storia i nostri figli sono rimasti da soli", aveva raccontato la showgirl.

"Papà ci manchi tanto e non vedo l'ora che ritorni a casa", aveva detto Sol Gabriel, e la sorella Lua Sophie, che sta scrivendo un diario per il padre, aveva aggiunto: "Ciao papà, spero che tu stia facendo una bella esperienza e quando torni avrai un libro da leggere”. "Ci manchi tanto e siamo fieri di te", erano state, invece, le parole di Juliana Moreira.

A proposito del percorso del marito nel reality di Canale 5, la showgirl aveva raccontato: "L'ho trovato molto provato e molto magro, ma se la sta cavando bene. Siamo orgogliosi di lui. All'inizio Sol l'aveva presa bene perché era rimasto lui come uomo di casa, dopo due settimane invece ha iniziato a chiedere quando torna papà. Lua invece scrive ogni giorno nel diario che ha lasciato Edoardo che lui leggerà quando torna".