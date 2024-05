Edoardo Stoppa riabbraccia la moglie Juliana Moreira

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira finalmente insieme. La coppia ha avuto modo di riabbracciarsi durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, di cui Edoardo Stoppa è uno dei naufraghi.

Juliana Moreira ha raggiunto infatti il marito in Honduras per poterlo incontrare. La coppia però è stata subito messa di fronte a una sfida: Edoardo Stoppa ha dovuto scegliere tra l'incontro con la moglie o il riso per i naufraghi. Il concorrente dell'Isola non ha voluto sacrificare il gruppo e ha scelto la seconda opzione, rinunciando così all'abbraccio con Juliana Moreira, che era d'accordo con lui nella difficile decisione.

Per fortuna è arrivata poi una sorpresa per la coppia che ha avuto modo di riabbracciarsi ugualmente e trascorrere del tempo insieme.

Lo scorso 15 aprile, Juliana Moreira ha festeggiato il suo 42esimo compleanno, lontana da Edoardo Stoppa per la prima volta nei 16 anni della loro storia d'amore. Il marito era riuscito a organizzare una sorpresa per la moglie prima della sua partenza come naufrago all'Isola dei Famosi. " Edo aveva organizzato prima di partire che mi arrivassero i miei fiori preferiti e un bigliettino nel giorno del mio compleanno. Li guardo mentre sento la sua mancanza, sorrido perché lui è sempre vicino a me", aveva scritto Juliana Moreira sui social, mostrando i girasoli che le aveva regalato il marito.

Ospite a Verissimo, Juliana Moreira aveva parlato della sua storia d'amore con Edoardo Stoppa, 54 anni: "Da quando ci siamo conosciuti, non ci siamo più lasciati. Edoardo è una persona speciale. Sono felice e fortunata di aver trovato una persona così".