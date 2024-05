Juliana Moreira: "Edoardo Stoppa mi manca terribilmente, ma siamo fieri di lui"

La showgirl parla a Verissimo della sua permanenza in Honduras dove è andata per raggiungere il marito Edoardo Stoppa, naufrago dell'Isola dei Famosi: "Stare lì mi ha fatto bene. La sua mancanza era diventata un lutto: parlavo di lui e piangevo"

"Sono stata lì quasi dieci giorni, mi ha fatto bene perché la sua mancanza era diventata un lutto: parlavo di lui e piangevo. Sentivo una mancanza che mi faceva male fisicamente", afferma la showgirl, ospite a Verissimo insieme ai loro figli Lua Sophie (2011) e Sol Gabriel (2016).

Per quanto riguarda l'avventura del marito all'Isola dei Famosi: "L'ho trovato molto magro, molto provato, ma se la sta cavando bene. Siamo orgogliosi di lui". Anche Lua e Sol sentono la mancanza del papà: "All'inizio Sol l'aveva presa bene perché era rimasto lui come uomo di casa, dopo due settimane invece ha iniziato a chiedere quando torna papà. Lua invece scrive ogni giorno nel diario che ha lasciato Edoardo che lui leggerà quando torna".