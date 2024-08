Ed Westwick e Amy Jackson, dal primo incontro al matrimonio

L'attore di Chuck Bass in Gossip Girl si è sposato in Italia: riviviamo la sua storia d'amore con la modella e attrice Amy Jackson

Ed Westwick ha sposato Amy Jackson. L'attore di Chuck Bass in Gossip Girl e la modella e attrice hanno detto sì nel Castello di Rocca Cilento, in Campania.

Ed Westwick, 37 anni, e Amy Jackson, 32 anni, si sono incontrati per la prima volta nel 2021 al circuito di Silverstone, durante un evento. Dopo essere stati presentati da un amico in comune, l'attore ha invitato l'attrice e modella a prendere insieme un caffe. Il primo appuntamento è stato in un locale "pet-friendly" insieme al loro cani.

Dal 2021 al 2022 hanno preferito tenere la relazione riservata nonostante i rumor. Nel 2022 hanno ufficializzato la loro storia d'amore, prima sui social e poi con il primo red carpet di coppia in India, dove Amy Jackson è una star.

Ed Westwick ha conquistato definitivamente il cuore dell'attrice grazie alla sensibilità con cui ha saputo relazionarsi al figlio di Amy, nato nel 2019 dalla relazione con George Panayiotou. "Ed è la persona più gentile e premurosa verso il mio bimbo, Andreas. Amo il loro rapporto", aveva dichiarato Amy Jackson in un'intervista.

La proposta di matrimonio è arrivata a gennaio del 2024 durante un viaggio in Svizzera. Si sono sposati il 24 agosto del 2024 in Italia.

