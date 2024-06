Dustin, i momenti di relax con Isobel dopo Amici

Instagram @dustin_tay e @isobel_kinnear

Continua l'amicizia tra Dustin Taylor, ballerino finalista dell'ultima edizione di Amici, e Isobel Kinnear, ballerina professionista del talent show e finalista del programma nel 2023.

I due ballerini australiani hanno condiviso alcuni momenti insieme a Roma e hanno pubblicato su Instagram alcuni scatti e video insieme in giro per la città e una foto in spiaggia in completo relax.

"Come stai rosa?", ha commentato Isobel le immagini condivise da Dustin, che ha risposto con un cuore. "Il mio impero romano", ha aggiunto la ballerina accanto ad alcuni momenti trascorsi con Dustin al Colosseo.

Dustin a Verissimo: "Isobel è la mia migliore amica"

Ospiti a Verissimo, Dustin e Isobel avevano parlato della loro amicizia.

"Isobel è la mia migliore amica, la conosco da cinque anni. Lei mi ha dato l'ispirazione per provare a partecipare ai casting. Quando l'ho vista ad Amici, mi sono detto: perché no?", aveva detto il finalista del talent show.

"Io e Dustin in Australia viviamo in due città diverse che distano solo un'ora l'una dall'altra. I nostri mondi si sono ritrovati ad Amici, che è diventata la mia seconda famiglia, piena di persone speciali. Questo da ballerina professionista è stato un anno bellissimo, soprattutto perché è arrivato Dustin", aveva aggiunto la ballerina.

E parlando dei suoi progetti per il futuro, Dustin aveva raccontato: "Voglio restare qui in Italia più tempo possibile. Dopo l'esperienza nella scuola, voglio conoscere il pubblico italiano. Per me sarà una nuova vita, ma me la sento di provarci".