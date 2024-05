Dustin: "Isobel mi ha ispirato a fare Amici"

Dustin parla a Verissimo del suo legame con la ballerina Isobel: "È la mia migliore amica". Il finalista di Amici rivela che è stata proprio Isobel a ispirarlo a entrare nel talent show: "La conosco bene. Quando l'ho vista ad Amici, mi sono detto: perché no?".

Dopo la fine di Amici, Dustin al momento rimarrà in Italia: "Voglio restare qui più tempo possibile. Dopo l'esperienza nella scuola, voglio conoscere il pubblico italiano. Per me sarà una nuova vita, ma me la sento di provarci".