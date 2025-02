La conduttrice condivide sui social una raccolta di scatti in famiglia

Diletta Leotta con il marito Loris Karius e la figlia Aria

Diletta Leotta, 33 anni, pubblica sui social una raccolta di foto in compagnia del marito Loris Karius, 31 anni, e della figlia Aria, nata il 16 agosto 2023, lo stesso giorno del compleanno della madre. Scatti che mostrano una famiglia sorridente e che sono accompagnati dalla didascalia: "I miei amori" con due cuori rossi.

Diletta Leotta e Loris Karius, la storia d'amore

L'inizio della storia d'amore tra la conduttrice e il giocatore tedesco risale al 2022, anno in cui si sono conosciuti in un ristorante di Parigi. Si sono piaciuti fin dal primo momento e a Verissimo Diletta Leotta aveva raccontato: "Quando l'ho visto entrare in un ristorante, mi sono girata dalle mie amiche e ho detto: Ragazze, questo è l'uomo della mia vita. L'ho salutato e lui si è avvicinato, ci siamo conosciuti così".

Poco dopo la conduttrice è rimasta incinta di Aria e, dopo aver dato alla luce la bimba, si è sposata con Loris Karius a giugno 2024. La coppia ha scelto di celebrare il matrimonio in Sicilia, terra natale di Diletta Leotta.