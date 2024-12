Diletta Leotta, il bacio con Loris Karius a Miami

Diletta Leotta pubblica su Instagram alcune fotografie da Miami. Tra un impegno e l'altro, la conduttrice si sta godendo qualche giorno di vacanza in compagnia del marito Loris Karius, che ha sposato a giugno del 2024.

Nel carosello condiviso sui social, si vede Diletta Leotta sulle celebri spiagge della città della Florida e posare al fianco del compagno. Negli scatti anche un tenero bacio tra marito e moglie.

Ospite a Verissimo, Diletta Leotta aveva parlato del rapporto con il marito Loris Karius, papà della piccola Aria nata nel 2023: "Sto bene, ovviamente ci sono dei momenti in cui dobbiamo prendere le misure, non sono tutti giorni semplici, ma è bello anche crescere insieme e costruire la nostra famiglia".

"Aria è il dono più bello che la vita potesse farmi", aveva aggiunto Diletta Leotta a proposito della figlia. Per quanto riguarda Loris Karius come papà aveva confidato a Silvia Toffanin: "Sono contenta del legame che hanno Aria e Loris. Nel periodo in cui sono stata fuori per registrare La Talpa, c'è sempre stato Loris con Aria, l'ha portata anche in Germania con lui".