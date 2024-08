Diletta Leotta, la foto (estiva) con la famiglia al completo

Vacanze in famiglia per Diletta Leotta. Dopo il matrimonio in Sicilia e la luna di miele a Ibiza, la conduttrice - che tra pochi giorni compirà 33 anni - sta trascorrendo dei giorni al mare con il marito Loris Karius, la figlia Aria Rose, la mamma Ofelia, il padre Rosario e il fratello Mirko. "Family", ha scritto Diletta Leotta pubblicando sui social lo scatto con la famiglia al completo.

Dopo il matrimonio di Diletta Leotta, era stata invece la mamma Ofelia Castorina a pubblicare una foto di famiglia, scrivendo: "La cosa più importante". In un'intervista, la conduttrice aveva raccontato: "La mia è una famiglia allargata. Mio padre e mia madre erano sposati. Lui aveva un figlio, lei 3 figli. Si sono incontrati, innamorati e sono nata io".

Ospite a Verissimo, Diletta Leotta aveva parlato del rapporto con sua mamma Ofelia: "Mia mamma è stupenda, spero un giorno di poter essere come lei. Mi ha lasciata libera di inseguire i miei sogni, anche se la lontananza la faceva soffrire. Oggi mi aiuta tantissimo con Aria e mi insegna. È bellissimo averla con me".